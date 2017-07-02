В Госдепе заявили о законных действиях эсминца США в Южно-Китайском море

Представитель Госдепа США заявил, что американский эсминец действовал в рамках международного права, когда зашёл в акваторию спорных островов в Южно-Китайском море.

«Силы США действуют в Азиатско-Тихоокеанском регионе ежедневно, в том числе в Южно-Китайском море. Все операции проводятся в соответствии с международным правом и демонстрируют, что Соединённые Штаты будут летать, плавать и действовать везде, где это допускается международным правом», — цитирует представителя Госдепа РИА Новости

Он отметил, что у США «есть всеобъемлющая программа «Свободы судоходства», направленная на то, чтобы бросить вызов чрезмерным морским требованиям в целях сохранения прав, свобод и использования моря и воздушного пространства, гарантированных всем странам в соответствии с международным правом».

По его словам, США продолжают регулярные операции в рамках данной программы «и будут продолжать это делать в будущем».

«Резюме этих операций всегда сообщаются публично в ежегодном докладе министерства обороны о свободе судоходства», — пояснил американский дипломат.