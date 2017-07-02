Китайские корабли и самолеты встретили американский эсминец, вошедший в спорные воды

Китайские боевые корабли и истребители встретили эсминец ВМС США USS Stethem, вошедший в акваторию спорных островов Сиша (Парасельские острова) в Южно-Китайском море. Об этом заявило Министерство иностранных дел Китая.

«2 июля американский эсминец USS Stethem без разрешения вошел в территориальные воды китайских островов Сиша. Китай направил военные корабли и истребители для предупреждения американского корабля и изгнания его из территориальных вод», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

МИД расценили эти действия ВМС США как нарушение суверенитета Китая. МИД КНР назвал появление USS Stethem у островов Сиша «серьезной военной и политической провокацией».

Эсминец USS Stethem приблизился на расстояние в 12 морских миль (22 километра) к острову Тритон (входит в состав Парасельских островов), сообщил агентству Bloomberg на условиях анонимности американский чиновник. По словам чиновника, военный корабль шел через эти воды на основе права мирного прохода. Он сообщил, что такие операции обычно планируются как минимум в течение нескольких недель.

На остров Тритон, расположенный между Вьетнамом и Филиппинами, претендуют Китай, Тайвань и Вьетнам.

Агентство считает появление USS Stethem у острова Тритон знаком того, что США недовольны масштабами усилий Китая по оказанию давления на Северную Корею с тем, чтобы она отказалась от ракетных и ядерных программ. В последние недели Белый дом совершил несколько действий по оказанию давления на Китай, включая введение экономических санкций против китайских компаний, имеющих связи с Северной Кореей.