

Пуск самой мощной на данный момент китайской ракеты-носителя "Чанчжэн-5" ("Великий поход-5") прошёл неудачно, сообщает агентство Синьхуа

Представители космодрома ранее сообщили, что погодные условия благоприятны для пуска. Информации причинах неудачи, пока не поступало.

Ракета "Великий поход — 5" должна была доставить на орбиту спутник связи "Шицзянь-18".

"Чанчжэн-5" — китайская ракета-носитель нового поколения. Ее высота составляет 56,97 метра, диаметр основной ступени — пять метров. Она способна вывести на низкую околоземную орбиту 25 тонн груза.