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Лидер "Океана Эльзы" указал на главного врага украинского народа

Лидер «Океана Эльзы» указал на главного врага украинского народа
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Лидер популярной группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук назвал самого главного и истинного врага украинского народа. Он посвятил свой пост в Twitter погибшему при взрыве в центре Киева разведчику генерал-майору Максиму Шаповалу.
Артист указал на внутренние проблемы Украины. По словам Вакарчука, "у этого врага есть много «позывных»: коррупция, невежество, равнодушие, малодушие, узколобость, жадность и т.п.".
Однако "настоящее имя" врага Украины, по словам музыканта, недоверие.
"Только поборов недоверие – в себя, в свои собственные силы, в своих братьев и сестер, в свое будущее – мы сможем вырваться из порочного круга истории, в котором крутимся уже сотни лет", - написал Вакарчук.
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Святослав Вакарчук
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