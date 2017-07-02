

Лидер популярной группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук назвал самого главного и истинного врага украинского народа. Он посвятил свой пост в Twitter погибшему при взрыве в центре Киева разведчику генерал-майору Максиму Шаповалу.

Вчора поховали українського героя, розвідника генерал-майора Шаповала. Дуже трагічна історія. Ще більшого (cont) https://t.co/GKNQaN7wvn— Svyatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) 1 июля 2017 г.

Артист указал на внутренние проблемы Украины. По словам Вакарчука, "у этого врага есть много «позывных»: коррупция, невежество, равнодушие, малодушие, узколобость, жадность и т.п.".



Однако "настоящее имя" врага Украины, по словам музыканта, недоверие.



"Только поборов недоверие – в себя, в свои собственные силы, в своих братьев и сестер, в свое будущее – мы сможем вырваться из порочного круга истории, в котором крутимся уже сотни лет", - написал Вакарчук.