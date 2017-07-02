На одной из улиц Лос-Анджелеса в рамках борьбы со стритрейсерами нанесли рифленные поперечные "гремящие" полосы. При попытке проехаться по ним на огромной скорости, раздается невыносимый грохот , похожий на автоматную стрельбу. При этом обычному движению полосы не доставляют неудобств.

Как сообщает телеканал FOX 11, полосы нанесли в порядке экспериментальна на Пламмер Стрит. Здесь, а также на соседнем бульваре и Авеню, проблема стоит очень остро. Это место стритрейсеры называют между собой "Трек Канога", по названию бульвара. В 2015 году здесь погибли два очевидца гонок.



Как говорит Митчелл Энглендер, член городского совета Лос-Анджелеса, нанеся такие полосы на дорогу, руководство города подчеркивает - что жилой район - не место для гонок. Они приводят к гибели и несчастным случаям и водителей, и зрителей. Если эксперимент пройдет удачно, то его тиражируют и на остальные улицы.



Кстати, в России, в Московской области использовали нечто подобное, правда, для предупреждения несчастных случаев перед пешеходными перекрестками. За несколько сотен метров до них водителей встречали поперечные полосы, ощутимые для водителя, и заставлявшие обратить внимание на приближение к "пешеходнику" и снизить скорость.