Колонизация или спасение: ЦРУ назвало цель посещения Земли пришельцами

Агенты ЦРУ США объяснили, почему инопланетяне часто посещают Землю. Об этом сообщает Politexpert.net.

По данным американских разведчиков, НЛО чаще всего замечали «в местах большого скопления природных ископаемых». Как поясняет издание, инопланетяне, скорее всего, в первую очередь интересуются ресурсами Земли.

По другой версии, пришельцы всего лишь «озабочены состоянием Земли». По данным Politexpert.net, в сентябре 1994 года в Зимбабве несколько детей рассказали одну и ту же историю. По их словам, они увидели несколько объектов в небе, которые передали им с помощью телепатии данные о разрушительных катаклизмах на Земле, которые произойдут из-за отношения людей к ресурсам и экологии.

Кроме того, по информации Politexpert.net, были рассекречены документы о том, что более 20 лет назад КНР и СССР «всерьез занимались совместным исследованием НЛО». Первая встреча уфологов якобы прошла в городе Дальнегорске. На ней обсуждались «контакты», происходил обмен видео и другими данными.

Накануне, 2 июля, в мире отмечался День НЛО (День уфолога). Этот праздник посвящен тем, кто изучает явления, не имеющие логического объяснения. Дата приурочена к событию, известному как «Розуэлльский инцидент». В 1947 году в этот день в пустыне недалеко от городка Розуэлл разбился странный объект, который многие сочли летающей тарелкой. По официальной версии, это был разведывательный зонд армии США, разбившийся в результате неудачных испытаний.