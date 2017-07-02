Экс-премьера Израиля Эхуда Ольмерта освободили из тюрьмы

Он покинул тюрьму утром 2 июля после 16,5 месяцев заключения.

Издание отмечает, что он должен будет дважды в месяц отмечаться в полиции.

Также ему нужно будет пройти курс реабилитации бывшего заключенного.

В феврале 2016 года сообщалось, что Эхуд Ольмерт начал отбывать 19-месячный тюремный срок.

Ольмерт был осужден в 2014 году, после того как его обвинили в получении взяток за разрешение на строительство жилого комплекса "Холилэнд" в то время, когда он находился на посту мэра Иерусалима.