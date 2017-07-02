СМИ: Британия может отказаться от переговоров по Brexit

Окружение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй предупредило деловые круги страны о возможности отказа от переговоров по Brexit в 2017 году. Об этом сообщает издание Telegraph со ссылкой на высокопоставленного чиновника в британском правительстве, передает РИА "Новости".

Сообщается, что это может произойти из-за разногласий по "счету за выход из Евросоюза ".

Издание утверждает, что подобный шаг может показать "внутреннему рынку", что британский премьер не намерена выплачивать компенсацию в размере более 100 млрд евро за выход Великобритании из ЕС.

Отмечается, что в ходе встречи, состоявшейся в июне сразу после выборов, представитель правительства сообщил бизнесменам Великобритании, что, несмотря на отсутствие итогового решения по выходу из переговоров по Brexit, этот вариант возможен.

Ранее Мэй заявила, что 3 млн граждан стран Европейского союза, проживающие в королевстве, должны будут повторно подать заявку на разрешение на проживание после реализации Brexit.