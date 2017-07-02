

Парижский суд обязал украинскую переводчицу Анну Чесановскую выплатить штраф и компенсацию за критику в адрес автора фильма о "Маски революции" Поля Морейры . Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на копию судебного решения.

Отмечается, что размер штрафа и компенсации могут превысить 13,6 тыс. евро.



Сообщается, что Морейра нанял Чесановскую для перевода небольшой части своих материалов. После этого она в своем блоге заявила, что "происходило манипулирование", сообщила детали о цитатах политиков, которые были переведены, но не вошли в фильм.



Также она заявила о "манипуляции в титрах". По ее словам, она была отмечена как единственная переводчица, "хотя с большей частью фильма работал другой, не названный переводчик".



Издание утверждает, что именно этот блог стал поводом для иска со стороны Морейра. Он заявил, что считает клеветой обвинения в манипуляции.



Парижский суд постановил, что даже оценочные суждения наносят режиссеру вред, и встал на его сторону.



В феврале 2016 года сообщалось, что фильм-расследование "Маски революции" вызвал неоднозначную реакцию во Франции.