Трамп заявил, что рад «разоблачению» CNN

Президент США Дональд Трамп выразил удовлетворение в связи со скандалом вокруг публикаций телекомпанией CNN фейковых новостей.

«Я очень рад видеть, что телекомпания CNN, наконец-то, была разоблачена как производитель фейковых новостей и мусорной журналистики. Всему своё время», — написал Трамп в Twitter.

Также он вновь негативно высказался о Мике Брзезински и Джо Скарборо , которые ведут программу Morning Joe на телеканале MS NBC

«Сумасшедший Джо Скарборо и тупая, как камень Мика — не плохие люди, но их низкорейтинговое шоу контролируется их боссами из NBC. Очень жаль!», — подчеркнул американский лидер.

Ранее американское издание написало статью о Трампе из трёх слов.

27 июня общественная организация Project Veritas на своей странице в YouTube выложила видео с признаниями продюсера CNN в недостоверности материалов о России.