Командование ВСУ планирует создать отдельное подразделение, состоящее исключительно из иностранцев, информирует МВД ЛНР со ссылкой на собственные источники. Об этом сообщает РИА Новости.

По полученным данным, "легион" будет состоять из 150 военнослужащих с денежным содержанием на уровне регулярной армии. Подразделение используется для выполнения сложных боевых задач в условиях пересеченной местности.

Новобранцы после отбора будут направлены в тренировочный лагерь для подготовки по стандартам НАТО . В качестве инструкторов используют бывших грузинских военных из действующего подразделения ВСУ "Грузинский национальный легион".

В результате проведенной проверки сведения о создании "иностранного легиона" в украинской армии подтвердились, сообщили в МВД ЛНР.