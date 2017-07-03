Власти Китая уже более 12 часов хранят молчание о причинах неудачного пуска ракеты-носителя тяжёлого класса "Чанчжэн-5" ("Великий поход-5"), которая должна была доставить на орбиту спутник связи "Шицзянь-18".



Пуск ракеты был осуществлен с космодрома Вэньчан (провинция Хайнань), как и планировалось, в воскресенье в 19.23 по местному времени (14.23 мск).





Через 40 минут после старта агентство Синьхуа и телеканал CCTV сообщили, что "пуск признан неудачным" из-за возникшей после старта аномалии, специалисты приступили к анализу и расследованию причин произошедшего.

На данный момент это единственная информация, предоставленная общественности. Официальные представители Китайского национального космического управления (CNSA) комментировать произошедшее не стали, а запланированная после пуска пресс-конференция была отменена.



К настоящему моменту неизвестно на каком именно этапе миссия "Чанчжэн-5" провалилась. Телеканал CCTV вел прямую трансляцию, которая прервалась перед появлением сообщения о неудаче.



На официальном сайте CNSA также опубликовано сообщение Синьхуа, никакой дополнительной информации нет.



Для ракет-носителей серии "Чанчжэн-5" это второй пуск, первый состоялся в ноябре прошлого года и был признан успешным.

