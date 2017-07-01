В Киеве прокомментировали арест украинского военного в Италии

Украинского военнослужащего Виталия Маркива арестовали в Италии по подозрению в причастности к гибели фоторепортера Андреа Рокелли вблизи Славянска в Донецкой области в 2014 году, сообщил в субботу заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин

Генпрокуратура удивлена ​​арестом в Италии украинского солдата Маркива Виталия, по подозрению в убийстве фоторепортера Андреа Рокелли вблизи города Славянск в мае 2014 года, выдвинутого прокуратурой города Павия", — написал Енин на своей странице в Facebook.

По его словам, Генпрокуратура расследует уголовное дело по факту гибели гражданина Италии Андреа Рокелли и его российского коллегу Андрея Миронова . При этом Енин отметил, что ГП Украины сотрудничает с итальянскими коллегами по этому делу.

"При этом по данным украинского следствия, гибель двух журналистов произошла вследствие артобстрела со стороны… террористических войск. Генпрокуратура уже обратилась к итальянским властям с требованием предоставить основательные доказательства вины Маркива Виталия или его немедленного освобождения", — добавил Енин.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.