Прием трансгендеров в армию США отложили на полгода

Снятие запрета трансгендерам на службу в войсках США перенесли на шесть месяцев. Соответствующее решение принял министр обороны страны Джеймс Мэттис , передает РИА Новости

Ожидалось, что Пентагон первого июля объявит о начале приема на службу в американские войска трансгендеров (транссексуалов, трансвеститов и иных категорий лиц, у которых наблюдается несоответствие психологического и биологического пола, а также соотнесение себя к обеим полам или отрицание различия полов). Запрет был снят при администрации бывшего президента США Барака Обамы

По данным СМИ, решение по этому вопросу отложено до первого января 2018 года.