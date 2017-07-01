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Российская Газета

Прием трансгендеров в армию США отложили на полгода

Пентагон на полгода отложил прием трансгендеров в армию
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Снятие запрета трансгендерам на службу в войсках США перенесли на шесть месяцев. Соответствующее решение принял министр обороны страны Джеймс Мэттис, передает РИА Новости.
Ожидалось, что Пентагон первого июля объявит о начале приема на службу в американские войска трансгендеров (транссексуалов, трансвеститов и иных категорий лиц, у которых наблюдается несоответствие психологического и биологического пола, а также соотнесение себя к обеим полам или отрицание различия полов). Запрет был снят при администрации бывшего президента США Барака Обамы.
По данным СМИ, решение по этому вопросу отложено до первого января 2018 года.
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