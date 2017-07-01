СМИ: британцу грозит тюремное заключение за поддержку ополченцев в Донбассе

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости . Британцу Бенджамину Стимсону грозит тюремное заключение за поддержку ополченцев в Донбассе, сообщает издание Times.

Как пишет издание, 41-летний Стимсон провел четыре месяца в 2015 году в Донбассе. В октябре 2015 года он дал интервью телерадиокорпорации Би-би-си, в котором заявил, что гордится тем, что сделал.

Стимсон надеялся получить российское гражданство и начать новую жизнь в Донбассе. "Я не террорист, я не как эти джихадисты, которые отправляются в Сирию", — подчеркивал он.

После интервью Стимсон возвращался в Манчестер, когда его задержали власти Великобритании. Ему были предъявлены обвинения в "намерении совершить акты терроризма, будучи членом военизированной группировки, противостоящей правительству Украины ". Затем обвинение в "намерении совершить теракт" было снято.

По данным газеты, суд вынесет решение 14 июля.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.