New York Times посвятила Трампу статью из трех слов

Примечательно, что текст статьи состоял лишь из трех слов.

Simple and straight to the point in today's @nypost… pic.twitter.com/IcZd7Cp9RC

— Maggie Coughlan (@MaggieCoughlan) 30 июня 2017 г.

"Остановись. Просто остановись", — говорится в публикации.

Эти слова газеты стали реакцией на недавнюю перебранку американского лидера с телеведущими утренней передачи Morning Joe канала MSNBC. В частности, ведущие канала Мика Бжезински и Джо Скарборо раскритиковали президента США, после чего Трамп в Twitter оскорбил обоих журналистов, назвав Бжезински "сумасшедшей с низким IQ", а ее напарника — "психопатом". Президент также отметил, что оба ведущих напрашивались к нему в гости на Новый год, причем у Бжезински было "сильное кровотечение" из-за пластической операции на лице.

Американские политики не оставили без внимания слова Трампа и раскритиковали его за резкие выпады в адрес ведущих

Ранее опрос показал, что большинство американцев хотят, чтобы американский лидер перестал пользоваться личным аккаунтом в Twitter.