ФБР предупредило энергетический сектор об угрозе кибератак



ФБР и министерство внутренней безопасности США предупредили американские энергетические компании, что энергетический сектор традиционно является объектом кибератак, с мая фиксируются фишинговые атаки.



Как сообщает Рейтер со ссылкой на документ, в датированном 28 июня совместном докладе федеральных агентств говорится, что "исторически хакеры стратегически нацелены на энергетический сектор, их цели различны: от кибершпионажа до возможности нарушить работу энергетических сетей в случае конфликта".

Авторы доклада отмечают, что с мая хакеры активно используют фишинговые письма для сбора информации, с помощью которой они могут получить доступ к сетям интересующих их компаний. По данным ФБР и МВБ, как сообщает агентство, "в ряде случаев хакерам удалось скомпрометировать сети своих целей", однако их число и какие именно компании стали жертвами атак не называется.



Глобальная атака вируса-вымогателя во вторник 27 июня поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов.

