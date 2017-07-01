Президент Южной Кореи назвал условия для начала диалога с КНДР

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин озвучил условия для начала диалога с КНДР.

"Например, мы можем начать диалог с Северной Кореей, когда она пообещает прекратить ядерные и баллистические провокации, - сказал глава южнокорейского государства, выступая в пятницу в Вашингтонском центре стратегических и междунардоных исследований. - Или, например, верными условием для диалога может стать освобождение КНДР трех удерживаемых там американцев".

Президент Южной Кореи подчеркнул, что в настоящее время "мы не можем определенно сказать, каковы должны быть эти условия". Он также отметил, что "окончательной целью является ликвидация ядерной программы Северной Кореи", передает РИА Новости

Мун Чжэ Ин, победив на досрочных президентских выборах в Республике Корея, обещал приложить усилия для налаживания межкорейских отношений.