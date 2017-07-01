На Украине призвали привести войска в боевую готовность в ответ на учения «Запад-2017»

Антон Геращенко. Армия Украины должна быть приведена в полную боевую готовность в ответ на предстоящие российско-белорусские учения «Запад-2017». Об этом заявил депутат Верховной рады

«Наши войска должны быть приведены в полную боевую готовность. И для этого мы должны организовать наши учения, которые показали бы, что мы тоже готовимся к отражению атаки вероятного, уже известного противника», — приводит «112 Украина» слова депутата.

При этом он отметил, что цель учений состоит в том, чтобы «щекотать нервы Украине» и Западу.

«Газета.Ru» писала, что власти США и Польши выразили обеспокоенность в связи с учениями «Запад-2017».

Российско-белорусские учения «Запад-2017» пройдут с 14 по 20 сентября.