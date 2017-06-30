Трамп угрожает засудить CNN

«За последние несколько дней CNN само себя похоронило. Это позор, что они сделали с именем телеканала. Здесь есть юрист, который мог бы составить хороший иск? Мы могли бы это сделать. Было бы забавно», — заявил Трамп.

В материале говорилось, что в отношении Скарамуччи идёт проверки, касающаяся его предполагаемых связей с Россией. Суд потребовал от телеканала выпустить опровержение данной новости. Однако CNN удалили материал, принесли извинения советнику американского президента, но не стали выпускать опровержение.