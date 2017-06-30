Нидерланды могут принять решение о суде по MH17 на следующей неделе

Нидерланды будут преследовать ответственных за крушение самолёта Boeing 777 в Донецкой области. Решение об учреждении суда будет принято кабинетом министров королевства на следующей неделе. Об этом сообщает ANP

«Формально рассматриваются две возможности: судебное преследование во вновь создаваемом международном трибунале или суд в одной из стран, входящих в объединенную следственную группу», — говорится в публикации агентства.

В материале отмечается, что Амстердам не сможет принять соответствующее решение самостоятельно, так как для него потребуется одобрение всех участников расследования – Австралии, Малайзии, Бельгии и Украины.

17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью взорвался самолёт Boeing 777, следовавший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. На его борту находились 298 человек, все они погибли. Большинство пассажиров были гражданами Нидерландов. Обе стороны вооружённого конфликта на востоке Украины отрицают свою причастность к трагедии. Международная следственная группа установила, что лайнер был сбит ополченцами при помощи зенитно-ракетного комплекса «Бук», доставленного на Украину из России. В Москве все обвинения отрицают. Крушение самолёта стало крупнейшей авиакатастрофой XXI века.