Южнокорейские журналисты чуть не уронили на президента США лампу

Во время встречи президентов США и Южной Кореи журналисты чуть не уронили лампу на Дональда Трампа . Как пишет РИА Новости , сотрудники СМИ пытались занять выгодную позицию, чтобы сделать хорошие фотографии.

"Спасли" американского президента охранники. Они вовремя поймали осветительный прибор, который до падения стоял на столе слева от Трампа. Хозяин Белого дома к произошедшему отнесся с юмором. "Эй, ребята, полегче, полегче. Вы становитесь все хуже", - сказал президент Соединенных Штатов про журналистов.

Напомним, в пятницу он встретился с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином. Главы двух государств обсудили новое торговое соглашение, а также ситуацию на Корейском полуострове.

"Ядерная и ракетная программы Пхеньяна требуют решительного ответа. Эра стратегического терпения в отношении северокорейского режима закончилась", - подчеркнул Трамп.