США задержат российских пассажиров

США вводят новые меры безопасности для зарубежных пассажирских самолетов, осуществляющих полеты в страну. В пятницу было объявлено, что они коснутся, в частности, двух российских аэропортов – Домодедово и Шереметьево

Согласно новым мерам, в аэропортах должен быть усовершенствован досмотр пассажиров при помощи технических средств, введен более тщательный досмотр персональных электронных устройств, а также должны быть усилены меры безопасности вокруг воздушных судов и в зонах ожидания.

В министерстве безопасности США также указали на необходимость «применения более продвинутых технологий», расширения практики использования кинологических групп и «установки дополнительных зон предварительного досмотра».

Публиковать новые инструкции по безопасности власти США отказались, однако пообещали, что авиакомпании, которые откажутся соблюдать ужесточенные меры безопасности, будут штрафовать или даже полностью закроют им доступ на свою территорию.

В МВБ уточнили, что расширенные меры по проверке пассажиров и их персональных электронных гаджетов на предмет взрывных устройств коснутся двух тысяч авиарейсов, прилетающих в США ежедневно из 280 аэропортов в 105 странах. Они будут затрагивать примерно 325 тысяч пассажиров в день.

Выступая с заявлением по этому поводу, министр внутренней безопасности США Джон Келли выразил уверенность, что все авиакомпании примут новые меры. «Бездействие — это не вариант», — подчеркнул он.

Когда именно новые меры начнут действовать, американские власти не уточняют, отмечая, что каждая из уведомляемых авиакомпаний будет иметь определенный период времени для проведения изменений.

«Мы будем более тщательно проверять все электронные устройства, осуществлять более жесткий досмотр пассажиров и новые меры, направленные на то, чтобы минимизировать потенциальные угрозы атак внутри США», — пообещал Келли.

Представители ведомства уточняли, что новые правила касаются авиакомпаний, осуществляющих прямые рейсы в США. Из России прямые рейсы в США на данный момент выполняет только «Аэрофлот»

«Эти меры, как видимые, так и скрытые от глаз, подразумевают более серьезную проверку пассажиров и электронных устройств, а также повышенные стандарты безопасности для самолетов и аэропортов», — поясняют в американском министерстве внутренней безопасности (МВБ).

Росавиации комментировать новые требования США отказались, отметив, что официальный документ на этот счет в ведомство пока не поступал.

Представители Шереметьево также воздержались от официальных комментариев, подчеркнув, что данная информация носит закрытый характер.

В пресс-службе Домодедово «Газете.Ru» напомнили, что из данного аэропорта не выполняются прямые пассажирские и грузовые рейсы в США. В 2016 году аэропорт уже проходил аудит экспертной комиссии Управления Транспортной безопасности Министерства внутренней безопасности США (Transportation Security Administration).

«По итогам аудита эксперты TSA подписали протокол о соответствии аэропорта требованиям безопасности, которые утверждены Международной организацией гражданской авиации (International Civil Aviation Organization)», — подчеркнули в Домодедово.

В «Аэрофлоте» подтвердили «Газете.Ru», что администрация транспортной безопасности США уведомила компанию о введении дополнительных мер авиационной безопасности.

«Меры касаются всех зарубежных перевозчиков, выполняющих полеты в США. Авиакомпаниям отведен подготовительный период для введения дополнительных мер безопасности. Сейчас осуществляется анализ содержимого Уведомления для проведения дальнейших соответствующих мероприятий», — отметили в «Аэрофлоте».

Эксперты отмечают, что новые правила доставят больше проблем самим американским авиационным властям, чем авиакомпаниям, аэропортам и пассажирам.

Учитывая очень небольшое количество рейсов между Россией и США — порядка 5-6 в день – на работу российских авиаузлов эти меры практически не повлияют, считает ведущий эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Андрей Крамаренко . Введут дополнительные меры досмотра, чуть дольше по времени – не более того.

Для пассажиров дискомфорт будет минимальным, соглашается исполнительный директор отраслевого агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев . Единственным следствием для аэропортов станет увеличение продолжительности процедур, которое надо будет компенсировать усилением смен сотрудников служб авиационной безопасности, считает эксперт.

Даже если потребуется вводить дополнительные процедуры, связанные с досмотром электронных устройств пассажиров, то оператор аэропорта может выпустить соответствующую инструкцию для сотрудников за один день, рассуждает Пантелеев.

А вот эксперты из США проверить, как выполняются требования их авиационных властей, смогут не сразу — им нужно прилететь, провести исследование, составить отчет, отмечает эксперт.

В течение нескольких месяцев МВБ и входящее в его состав Управление по безопасности на транспорте США будут работать с авиакомпаниями над обеспечением полной реализации мер.

В марте американские власти уже запретили пассажирам, вылетающим в США из 10 крупных международных аэропортов, проносить в салон самолетов электронные устройства больше мобильного телефона.

Эти меры коснулись, в частности, Египта, Иордании, Катара, Кувейта, Марокко, ОАЭ, Саудовской Аравии и Турции.

Американские власти также рассматривали возможность распространения на некоторые европейские страны запрета проносить в пассажирский салон ноутбуки. По новым правилам, эта мера может быть внедрена, если та или иная авиакомпания не будет принимать необходимые меры безопасности.