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В День независимости Украины по центру Киева пройдут иностранные батальоны
В Киеве военнослужащие Североатлантического альянса примут участие в параде в честь Дня независимости Украины. С таким заявлением выступил глава министерства обороны Украины Степан Полторак. Его слова передаёт портал LIFE.
«Речь идёт о представителях стран, с которыми мы сотрудничаем. Вместе с нашими военными они примут участие в военном параде», — заявил Полторак.
Полторак добавил, что на настоящий момент участие в параде подтвердили польская и литовская бригады. По мнению главы ведомства, участие в параде иностранных военных поднимет моральных дух украинских военнослужащих. В мае 2017 года украинские солдаты принимали участие в учениях НАТО, где выполняли задачи в составе танкового подразделения американской армии.
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