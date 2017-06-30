В День независимости Украины по центру Киева пройдут иностранные батальоны

В Киеве военнослужащие Североатлантического альянса примут участие в параде в честь Дня независимости Украины. С таким заявлением выступил глава министерства обороны Украины Степан Полторак . Его слова передаёт портал LIFE

«Речь идёт о представителях стран, с которыми мы сотрудничаем. Вместе с нашими военными они примут участие в военном параде», — заявил Полторак.

Полторак добавил, что на настоящий момент участие в параде подтвердили польская и литовская бригады. По мнению главы ведомства, участие в параде иностранных военных поднимет моральных дух украинских военнослужащих. В мае 2017 года украинские солдаты принимали участие в учениях НАТО, где выполняли задачи в составе танкового подразделения американской армии.