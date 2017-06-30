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Марин Ле Пен предъявлены обвинения по делу о фиктивном трудоустройстве её помощников

Ле Пен предъявлены обвинения в махинациях
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Французская прокуратура предъявила обвинения лидеру партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен в рамках дела о фиктивном трудоустройстве её помощников, передаёт AFP со ссылкой на адвоката.
Сообщается, что обвинения предъявлены по статье о злоупотреблении доверием.
Ранее Европарламент лишил Ле Пен депутатской неприкосновенности.
Прокуратура Парижа инициировала расследование в отношении Марин Ле Пен. По версии следствия, телохранитель экс-кандидата в президенты Франции и глава её канцелярии получали деньги как её помощники в Европарламенте, хотя в тот период они работали исключительно на партию «Национальный фронт».
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В мире США
France-Presse
Национальный фронт Европарламент
Марин Ле Пен
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