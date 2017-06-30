Марин Ле Пен предъявлены обвинения по делу о фиктивном трудоустройстве её помощников

Сообщается, что обвинения предъявлены по статье о злоупотреблении доверием.

Ранее Европарламент лишил Ле Пен депутатской неприкосновенности.

Прокуратура Парижа инициировала расследование в отношении Марин Ле Пен. По версии следствия, телохранитель экс-кандидата в президенты Франции и глава её канцелярии получали деньги как её помощники в Европарламенте, хотя в тот период они работали исключительно на партию «Национальный фронт».