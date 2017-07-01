Медведев назвал Коля архитектором существующего сегодня миропорядка

Выступая на церемонии прощания в Страсбурге, Медведев подчеркнул, что Коля "справедливо называют не только творцом объединенной Германии, но и архитектором единой Европы, а если говорить прямо — существующего сегодня миропорядка".

"Он был тем лидером, благодаря которым меняются эпохи. О многом, чего он добился за 16 лет на посту канцлера, современники говорили: "Это невозможно сделать". Сегодня о тех событиях мы говорим иначе: "Это невозможно было сделать по-другому". Значит, он умел выбирать единственно верный путь, тот, по которому и пошла история", — сказал глава правительства РФ

По словам Медведева, Коль "действительно был человеком будущего". Премьер напомнил, что Коль хорошо знал, что такое война, и "долгие годы шел к тому, чтобы Европа никогда больше не была разделена — ни линиями окопов, ни границами, ни враждующими идеологиями".

"Великий политик, Гельмут Коль хорошо понимал, что только так, преодолев раскол всей Европы, он сможет объединить родную страну", — подчеркнул Медведев. Как заявил премьер РФ, "на этом пути моя страна, Россия, была для него всегда надежным партнером, наши народы особенно глубоко понимали опасность конфронтации и ценность мира, это позволило вчерашним противникам вместе начать строить отношения, основанные на взаимоуважении, равноправии и доверии".

"Гельмут Коль лично очень многое сделал, для того чтобы отношения между нашими странами стали самыми лучшими за всю историю. Россия это очень высоко ценит", — заявил Медведев. Он заверил, что в России Коля "будут помнить как нашего друга, мудрого и дальновидного политика, очень открытого и искреннего человека".