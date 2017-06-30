В Киеве рассказали о неизбежной экологической катастрофе в Донбассе

Заместитель министра по вопросам неподконтрольных Киеву территорий Георгий Тука заявил о неизбежности экологической катастрофы в Донбассе. Об этом он сказал в эфире украинского «5 канала» в пятницу, 30 июня.

По словам чиновника, причиной бедствия станет затопление угольных шахт и подъем на поверхность радиоактивных вод. «Согласно докладу Национальной академии наук , Донбасс обречен максимум в течение 10 лет. Уже начаты такие процессы, которые локализовать невозможно. Речь идет вообще не о спасении Донбасса. На этом крест. Речь идет о постепенном освобождении этого региона от людей, потому что люди там существовать не смогут», — пояснил он.

Тука добавил, что катастрофа коснется и России. «Так же, как будем страдать мы, точно так же будет страдать и Московия. Это наша общая беда. Не удастся стеночкой отгородиться», — сказал он.

Чиновник также подчеркнул, что уже сейчас в Луганской области (на подконтрольной Киеву территории) 88 процентов резервных источников питьевой воды признаны непригодными для использования в быту.

3 июня комиссар ЕС по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан сообщил, что Евросоюз может выделить около 50 миллионов евро на восстановление инфраструктуры Донбасса. Отмечается, что в последние годы Еврокомиссия уже выделила Украине около 400 миллионов евро на осуществление гуманитарных проектов в Донбассе, из них 1,3 миллиона — на Мариуполь.

Вооруженный конфликт в Донбассе вспыхнул в апреле 2014-го после попытки Киева подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях, вызванные сменой власти в стране. Власти Украины обвиняют Москву в агрессии и ведении военных действий в Донбассе. Россия последовательно опровергает эти утверждения, подчеркивая, что подразделений ВС РФ там нет.