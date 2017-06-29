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Сенат США внес правки в закон о санкциях против России
Законопроект о расширении списка антироссийских санкций поступил из Сената в палату представителей Конгресса. Об этом сообщает РИА Новости.
Сенаторы исправили технические погрешности в законопроекте, которые мешали направить проект по расширения ограничительных мер в палату представителей Конгресса. Значительных изменений документ не претерпел.
14 июня Сенат США одобрил расширение списка антироссийских санкций. Санкции предполагают сокращение срока финансирования российских банков с 90 до 14 дней. Кроме того, финансирование будет ограничено и российским энергетическим компаниям до 30 дней. Также под санкции подпадут те, кто планирует инвестировать средства в строительство российских экспортных трубопроводов или предоставить проектам услуги, технологии или информационную поддержку. Согласно документу, американский президент Дональд Трамп не сможет ни снять, не ослабить санкции без согласия конгресса. В Москве обещали не оставить новые санкции без ответа.
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