Сенат США внес правки в закон о санкциях против России

Законопроект о расширении списка антироссийских санкций поступил из Сената в палату представителей Конгресса. Об этом сообщает РИА Новост и.

Сенаторы исправили технические погрешности в законопроекте, которые мешали направить проект по расширения ограничительных мер в палату представителей Конгресса. Значительных изменений документ не претерпел.