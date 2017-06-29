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Киев рассказал о судьбе российского военнопленного
На Украине ведутся следственные действия в отношении пленного российского гражданина Виктора Агеева. С таким заявлением выступил глава оборонного ведомства Украины Степан Полторак. Об этом сообщает РБК.
Полторак добавил, что вопрос об обмене Агеева будет решаться после завершения всех следственных действий. По словам главы ведомства, россиянина задержали в составе «диверсионной группы», в которую входили шесть человек.
27 июня появилась информация о том, что российский контрактник Виктор Агеев взят в плен украинскими военнослужащими. Фотографии военного билета и паспорта мужчины опубликовала журналистка телеканала ICTV Юлия Кириенко. По данным украинских журналистов, Агеев родился в 1995 году и выполнял на Украине разведывательное задание. В плен военнослужащий попал 24 июня рядом с селом Желобок Славяносербского района Луганской области, где произошёл бой между военнослужащими 93-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины и разведгруппой 4-й механизированной бригады 2-го армейского корпуса самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР).
Украинская сторона заявила, что во время боя был убит «кадровый российский офицер» Александр Щербак. В российском оборонном ведомстве заявления Киева о том, что Агеев является контрактником в Вооружённых силах России, назвали «вымыслом украинских пропагандистов». Мать Агеева опровергла заявление Минобороны РФ и подтвердила, что её сын служил по контракту в российской армии в Ростовской области. 29 июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не останется в стороне и поможет вызволить Агеева из украинского плена.
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