Киев рассказал о судьбе российского военнопленного

Полторак добавил, что вопрос об обмене Агеева будет решаться после завершения всех следственных действий. По словам главы ведомства, россиянина задержали в составе «диверсионной группы», в которую входили шесть человек.

27 июня появилась информация о том, что российский контрактник Виктор Агеев взят в плен украинскими военнослужащими. Фотографии военного билета и паспорта мужчины опубликовала журналистка телеканала ICTV Юлия Кириенко. По данным украинских журналистов, Агеев родился в 1995 году и выполнял на Украине разведывательное задание. В плен военнослужащий попал 24 июня рядом с селом Желобок Славяносербского района Луганской области, где произошёл бой между военнослужащими 93-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины и разведгруппой 4-й механизированной бригады 2-го армейского корпуса самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР).