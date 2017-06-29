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Иранское ТВ опубликовало фото убитого главаря ИГ
Фото: скриншот видео
В интернете появилась фотография мёртвого лидера запрещённой в России террористической организации «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади. Снимок был опубликован иранской телерадиовещательной корпорацией ИРИББ.
Фото: скриншот видео
Информация о смерти руководителя ИГ поступила от представителя аятоллы Али Хаменеи в спецназе «Аль-Кудс» Корпуса «стражей исламской революции» Али Ширази. 16 июня в российском министерстве обороны заявили, что аль-Багдади погиб в конце мая под ударами самолётов Воздушно-космических сил России (ВКС РФ). В ведомстве отметили, что лидер террористов был убит в командном пункте под Раккой. В Минобороны РФ отметили, что сведения о гибели аль-Багдади требуют подтверждения. В феврале 2017 года председатель правительства Ирака Хайдер аль-Абади заявил, что власти страны знают, где скрывается аль-Багдади, однако отказался обнародовать данные. Сообщения о смерти лидера ИГ появлялись в СМИ неоднократно.
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