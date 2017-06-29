Главное сейчас
-
СМИ узнали о спланированной атаке Киева на малазийский «Боинг»
-
Стало известно о страшном диагнозе Олега Яковлева
-
Участницу паблика «Вписки Москвы» изнасиловали на встрече
-
Японская компания «отобрала» у России Крым, Сахалин и Калининград
-
«Уже закономерность»: Садальский о «неслучайности» смерти экс-солиста «Иванушек»
Главные события у вас в почте
Премьером Сербии официально стала открытая лесбиянка
Парламент Сербии официально утвердил Ану Брнабич в качестве председателя правительства страны. За кандидатуру, предложенную президентом Александаром Вучичем, выступили 157 депутатов, голоса против подали 55 из них, передает ТАСС.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, сербский патриотов больше всего пугает не тот факт, что Брнабич является открытым представителем ЛГБТ-сообщества, а ее прозападными взглядами. Новый премьер в прошлом была связана с западными лоббистами, в том числе с организациями, имеющими связь с правительством США. Президент Сербии Александр Вучич, комментируя выбор Брнабич, заверял, что курс на дружбу и сотрудничество с Москвой не изменится.
Оставить комментарий