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Деловая газета «Взгляд»

Премьером Сербии официально стала открытая лесбиянка

Премьером Сербии официально стала открытая лесбиянка
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Парламент Сербии официально утвердил Ану Брнабич в качестве председателя правительства страны. За кандидатуру, предложенную президентом Александаром Вучичем, выступили 157 депутатов, голоса против подали 55 из них, передает ТАСС.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, сербский патриотов больше всего пугает не тот факт, что Брнабич является открытым представителем ЛГБТ-сообщества, а ее прозападными взглядами. Новый премьер в прошлом была связана с западными лоббистами, в том числе с организациями, имеющими связь с правительством США. Президент Сербии Александр Вучич, комментируя выбор Брнабич, заверял, что курс на дружбу и сотрудничество с Москвой не изменится.
В мире Сербия
ИТАР-ТАСС
Александр Вучич Ана Брнабич
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