НАТО договорилась укрепить оборонный потенциал альянса

БРЮССЕЛЬ, 30 июн – РИА Новости Владимир Добровольский . Министры обороны стран-членов НАТО на заседании в четверг приняли решение по укреплению оборонного потенциала альянса, от киберпотенциала до средств ПВО и ядерного сдерживания, обсудили будущее миссии в Афганистане, которая останется в стране после 2017 года, и усиление контингента в стране.

От киберобороны до ядерного сдерживания

Встреча прошла через месяц после саммита альянса, на котором союзники, выполняя ранее взятые на себя обязательства и требования США, приняли новые решения о росте оборонных расходов. В четверг министры обороны согласовали новые цели по укреплению боевого потенциала альянса, предполагающие усиление в ключевых областях: тяжелое оборудование, дозаправка в воздухе и рост численности сил, готовых к ускоренному развертыванию.

По словам генсека организации Йенса Столтенберга, новые цели в области сил и средств отчасти касаются укомплектования и обучения существующих военных подразделений, а отчасти — создания дополнительных подразделений, сухопутных, морских, военных и киберформирований.

Глава Пентагона Джеймс Мэттис сообщил журналистам, что планы "касаются всего, начиная от киберпространства и до ядерного сдерживания". Столтенберг, в свою очередь, отметил, что речь идет, в том числе, об усилении мощностей ПВО, в том числе морских систем ПВО и укреплении ВВС за счет самолетов, которые смогут действовать в условиях системы ограничения доступа (A2/AD).

Планы по укреплению обороноспособности альянс подкрепил новыми данными о росте оборонных расходов. По информации НАТО, обнародованной в четверг, в 2017 году совокупный военный бюджет альянса возрастет с 920,1 миллиарда евро в 2016 году до 945,9 миллиарда евро.

Контингент в Афганистане: в ожидании обещаний

Второй главной темой встречи стало будущее миссии "Решительная поддержка" в Афганистане. Как заявил Столтенберг после министерского заседания участников миссии, присутствие в стране сохранится и после 2017 года, и контингент будет усилен, но вопрос о его численности остается открытым.

Ранее военное командование альянса представило список потребностей, согласно которому, для более эффективного обучения, содействия и консультирования афганских силовых структур требуется еще несколько тысяч военнослужащих. По данным источников, военные запросили дополнительно от трех до четырех тысяч человек.

В настоящий момент идет сбор сил для операции в Афганистане. В четверг Столтенберг сообщил, что 15 стран-участниц миссии уже сделали заявления об усилении национального контингента, но не уточнил, сколько военнослужащих они решили выделить.

Для полноты картины необходимо, в первую очередь, дождаться решения США, которые еще не определили свои стратегические цели в регионе. Как сообщил Мэттис, министерская встреча в Брюсселе позволит Вашингтону продвинуться в этом отношении. В настоящий момент военнослужащие США составляют основу контингента "Решительной поддержки" — 6,9 тысячи из 13,5 тысячи человек.

При этом НАТО не намерена возвращаться к боевой операции в Афганистане и не считает ошибкой решение о прекращении в 2014 году боевой миссии. "Решение о завершении боевой операции НАТО и переходе к тренировочной миссии не было неверным", — заявил журналистам Столтенберг. Он отметил, что "лучше дать возможность местным вооруженным силам стабилизировать страну, чем выполнять их работу силами НАТО".

В свою очередь, министр обороны США признал, что боевой контингент НАТО, возможно, был выведен из Афганистана поспешно. "Оглядываясь назад, все согласны с тем, что мы, возможно, слишком быстро вывели войска, слишком быстро сократили численность", — заявил Мэттис.

Комментируя заявление главы Пентагона, исполняющий обязанности министра обороны страны Тарик Шах Бахрами отметил, что "международное сообщество не могло оставить свои силы в Афганистане слишком надолго".