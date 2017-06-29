Пентагон обозначил главные угрозы со стороны России

Разведывательное управление Министерства обороны США (РУМО) опубликовало 116-страничный доклад «Военная мощь России». В документе рассказывается об угрозе, исходящей от российского государства. Помимо ядерного оружия и космических программ в Пентагоне опасаются информационной войны, которую якобы активно ведёт Кремль, а главным оружием в этой битве считают «распространителей пропаганды» RT и Sputnik . О том, какие ещё угрозы указали в докладе американские военные, — в материале RT.

Разведывательное управление Министерства обороны США (РУМО) опубликовало 116-страничный доклад под названием «Военная мощь России», посвящённый возможным опасностям, исходящим от Российской Федерации.

Доклад содержит подробную информацию о бюджете Минобороны РФ , российской Стратегии национальной безопасности, о ядерном вооружении, расположении военных баз, космических программах и киберпроектах Москвы.

"We are faced with a complexity of intel challenges from multiple threats that we cannot afford to misunderstand." https://t.co/EvNsI2NOQm pic.twitter.com/4IaRCsOr5O — DIA (@DefenseIntel) 28 июня 2017 г.

Распространение демократических ценностей

В разделе, озаглавленном «Восприятия угроз Россией» рассказывается о том, что в Кремле сейчас пытаются возродить былую мощь страны и испытывают «глубокое и неизменное недоверие к попыткам США продвигать демократию во всем мире». Более того, такие попытки со стороны Вашингтона воспринимаются в Москве как попытка «навязать набор глобальных ценностей». Таким образом, в России обеспокоены тем, что США насильно навязывают свои идеалы, которые называются демократическими свободами, другим странам, а также нацелены на смену режима в России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал доклад Пентагона, пояснив, что опасения Москвы небезосновательны.

«На протяжении многих лет неоднократно фиксировались попытки вмешательства во внутренние дела Российской Федерации. Это ни для кого не секрет. И мы это констатировали неоднократно на различных уровнях», — пояснил он.

Рассекреченная очевидность

В опубликованном докладе американская разведка представила ряд данных из открытых источников. Например, Разведывательное управление министерства обороны США приводит расходы на оборону России в 2016-2017 годах.

Но Москва и не скрывает, что ведёт масштабное перевооружение армии, в стране разрабатывается новейшее вооружение. Об этом заявляют главы оборонных предприятий, руководители ведомств и глава государства. Эксперты говорят о том, что реализация подобных проектов потребует масштабных расходов. Средства необходимы на разработку новых систем, испытания, внедрение инноваций и обучение персонала.

Например, с 2015 года в России не утихают дискуссии по поводу необходимости замены французских вертолётоносцев типа «Мистраль», которые Париж отказался отдавать Москве под предлогом «агрессивной политики Кремля». Поэтому Москва к 2025 году планирует закончить строительство двух универсальных десантных кораблей типа «Прибой», а к 2030 году на вооружение должен поступить новый авианосец «Шторм» с атомной энергетической установкой.

В докладе американской разведки приводятся также данные о расположении российских военных баз, список и местонахождение которых можно узнать в общедоступной электронной энциклопедии Wikipedia. При этом в документе ничего не говорится о том, что Россия не раз заявляла, что вынуждена поддерживать свои военные базы у границ и военный потенциал, основанный на силах сдерживания, в условиях расширения границ НАТО на восток.

Информационное противоборство

Среди ядерного и биологического оружия, системы обороны ВВС и космических технологий отдельной главой выделены кибервозможности России.

По тексту даётся пояснение, что означает такое «информационное противоборство», которое ведётся российским правительством . Этот термин, по версии американской разведки, подразумевает борьбу на дипломатическом, военном, политическом, культурном, социальном и информационном уровне, которая приводит к информационно-техническому и информационно-психологическому эффекту.

@DefenseIntel report gives a great summary of Russian notion "Information Confrontation" pic.twitter.com/dRghBbZoV3 — Josh Baron (@JoshuaWBaron) 29 июня 2017 г.

Специальным оружием России в этом противоборстве, по версии Пентагона, являются такие средства массовой информации, как телеканал Russia Today и информационное агентство Sputnik.

«Набор инструментов для распространения российской пропаганды включает прокремлёвские «новостные» сайты, телеканалы и радиостанции, такие как Russia Today и Sputnik, ботов и троллей в соцсетях, оптимизацию поисковиков и оплачиваемых журналистов в западных и других зарубежных СМИ», — говорится в разделе «Пропаганда помогает формировать информационную среду» доклада РУМО.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала заявления Минобороны США (РУМО), в которых говорится о влиянии телеканала, а также агентства Sputnik на западную аудиторию.

«Пара сотен журналистов (правда, действительно блестящих) за несколько лет стали главной угрозой для самой мощной армии мира? Жаль, мы сразу не знали, что Пентагон такой пугливый. Больше бы отдыхали и меньше работали», — сказала Симоньян, выразив недоумение тем, что западное ведомство всерьёз обеспокоено работой российских новостников.

Впрочем, RT не в первый раз попадает в сводки американских ведомств, опасающихся российского влияния. Похожие обвинения в адрес Sputnik и RT звучали в докладе ЦРУ , которое назвало эти СМИ угрозами. А в сенате и вовсе говорили о том, что руководство RT напрямую получает указания от президента РФ, доказательством чему якобы являлась совместная фотография Маргариты Симоньян и Владимира Путина

Вслед за США Евросоюз назвал RT и Sputnik одной из угроз европейскому обществу, внеся эти СМИ в резолюцию «Стратегические коммуникации ЕС как противодействие пропаганде третьих сторон».

Президент России Владимир Путин, комментируя содержание данного документа, отметил, что само его существование свидетельствует об очевидной деградации представлений о демократии в западном обществе.