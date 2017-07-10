Сирийский оппозиционер: перемирие в Сирии активизирует женевские переговоры

Режим прекращения огня в ряде провинций Сирии положительно повлияет на ситуацию и в других регионах страны, а также активизирует женевские переговоры, считает лидер «московской» платформы сирийской оппозиции Кадри Джамиль

Дональда Трампа. «Достигнутое соглашение — это очень важный и положительный шаг. Он сыграет значительную роль в политическом урегулировании сирийского конфликта», — приводит газета «Известия» слова Джамиля, прокомментировавшего согласование меморандума о создании зоны деэскалации на юго-западе Сирии и встречу лидеров России и США Владимира Путина

Он напомнил, что на юге страны в последние месяцы сложилась сложная ситуация, а у участников противостояния «была масса противоречий».

«Взаимопонимание, к которому пришли два президента, положительным образом отразится на ситуации и в других частях Сирии, а также будет способствовать активизации женевских переговоров», — отметил Джамиль.

Режим перемирия вступил в силу в провинциях Дараа, Кунейтра и Сувейда на юго-западе Сирии 9 июля в 12:00 мск.