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Сирийский оппозиционер: перемирие в Сирии активизирует женевские переговоры
Режим прекращения огня в ряде провинций Сирии положительно повлияет на ситуацию и в других регионах страны, а также активизирует женевские переговоры, считает лидер «московской» платформы сирийской оппозиции Кадри Джамиль.
«Достигнутое соглашение — это очень важный и положительный шаг. Он сыграет значительную роль в политическом урегулировании сирийского конфликта», — приводит газета «Известия» слова Джамиля, прокомментировавшего согласование меморандума о создании зоны деэскалации на юго-западе Сирии и встречу лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Он напомнил, что на юге страны в последние месяцы сложилась сложная ситуация, а у участников противостояния «была масса противоречий».
«Взаимопонимание, к которому пришли два президента, положительным образом отразится на ситуации и в других частях Сирии, а также будет способствовать активизации женевских переговоров», — отметил Джамиль.
Режим перемирия вступил в силу в провинциях Дараа, Кунейтра и Сувейда на юго-западе Сирии 9 июля в 12:00 мск.
Ранее глава Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности полковник в отставке Александр Жилин в беседе с ФАН заявил, что ситуация в Сирии в ближайшем будущем серьёзно не изменится, поскольку американский президент Дональд Трамп ещё не способен контролировать военную компоненту США.
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