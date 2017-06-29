Конституционная комиссия Украины готовит изменение статуса Крыма

Конституционная комиссия Украины получила поручение президента Украины Петра Порошенко подготовить проект изменений в основной закон относительно статуса Крыма. Об этом заявил народный депутат от «Радикальной партии», член Конституционной комиссии Юрий Чижмарь , передает портал «Вести».

По словам депутата, «Автономная Республика Крым не может уже существовать в составе унитарной страны».