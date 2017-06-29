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Конституционная комиссия Украины готовит изменение статуса Крыма
Конституционная комиссия Украины получила поручение президента Украины Петра Порошенко подготовить проект изменений в основной закон относительно статуса Крыма. Об этом заявил народный депутат от «Радикальной партии», член Конституционной комиссии Юрий Чижмарь, передает портал «Вести».
По словам депутата, «Автономная Республика Крым не может уже существовать в составе унитарной страны».
В мае администрация президента уже обсуждала изменения Конституции в отношении Крыма и крымских татар. По одному из вариантов, Крыму может быть присвоен статус национальной автономии крымскотатарского народа (сейчас крымская автономия не имеет национального статуса).
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