Захарченко рассказал, когда в ДНР отменят комендантский час

Комендантский час в Донбассе будет отменён только тогда, когда завершатся все боевые действия. С таким заявлением выступил глава самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарчено. Слова руководителя непризнанной республики передаёт портал LIFE

«Комендантский час — это безопасность вас, ваших детей, нашей страны. Относитесь с пониманием. Как только будет победа, через три дня после победы (будет отменён комендантский час – прим. Рамблер)», — заявил Захарченко.

Своё заявление Захарченко сделал во время прямой линии с жителями региона. Комендантский час с 23:00 до 5:00 в ДНР действует с 2014 года. Вооружённый конфликт на востоке Украины начался весной 2014 года после того, как жители Луганской и Донецкой областей отказались признать легитимность государственного переворота в Киеве. Украинские власти для подавления массовых народных выступлений объявили так называемую антитеррористическую операцию (АТО). По данным Организации объединённых наций (ООН), в боях погибли порядка 9,5 тысяч человек.