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Российская Газета

Сирийских военных обстреляли на Голанских высотах

Сирийских военных обстреляли на Голанских высотах
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Под минометный обстрел попали сирийские военные в районе Самдании на Голанских высотах, передает РИА Новости. По данным военных, это был ракетный обстрел израильских ВВС в ответ на выпущенный ранее сирийцами минометный снаряд, залетевший на территорию Израиля.
"Израиль атаковал ракетой позицию сирийской армии в восточной Самдании в окрестностях Кунейтры", - подтвердили в сирийской армии.
По предварительным данным, в итоге под ракетный удар попал расчет правительственных сил Сирии. Обошлось без жертв.
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РИА Новости
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