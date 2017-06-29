Сирийских военных обстреляли на Голанских высотах

Под минометный обстрел попали сирийские военные в районе Самдании на Голанских высотах, передает РИА Новости . По данным военных, это был ракетный обстрел израильских ВВС в ответ на выпущенный ранее сирийцами минометный снаряд, залетевший на территорию Израиля.

"Израиль атаковал ракетой позицию сирийской армии в восточной Самдании в окрестностях Кунейтры", - подтвердили в сирийской армии.

По предварительным данным, в итоге под ракетный удар попал расчет правительственных сил Сирии. Обошлось без жертв.