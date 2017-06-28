США предупредили Россию о химатаке в Сирии

«Мне звонил Рекс Тиллерсон. Утечка, что мы обсуждали, произошла опять на американской стороне. Я могу... подтвердить, что он звонил мне и предупредил о наличии у США информации о якобы готовящейся новой, как он выразился, химической атаке против оппозиционеров», — заявил Лавров.

Телефонный разговор состоялся 26 июня. Лавров добавил, что в случае каких-либо агрессивных действий США в Сирии Россия будет «реагировать достойно, соразмерно той реальной ситуации, которая может сложиться». Впервые о возможной новой химической атаке в Сирии 26 июня заявил представитель Белого дома Шон Спайсер . Официальный Дамаск заявления Вашингтона опроверг.

4 апреля 2017 года в городе Хан-Шейхун в сирийской провинции Идлиб была совершена химическая атака, унёсшая жизни не менее 89 человек, еще 557 человек пострадали. Запад возложил ответственность за организацию атаки на власти Сирии. Россия настаивала на проведении тщательного расследования инцидента. 7 апреля США в ответ на химическую атаку нанесли ракетный удар по авиабазе сирийских войск в провинции Хомс. В Москве заявили, что действия Вашингтона поставили Россию и США на грань боевых действий.