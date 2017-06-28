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Порошенко: война в Донбассе - не в интересах Путина
Президент России Владимир Путин не заинтересован в вооружённом конфликте в Донбассе. С таким заявлением выступил украинский президент Пётр Порошенко в интервью французскому изданию Le Figaro. Перевод текста публикует интернет-ресурс Inosmi.
«Владимир Путин совершенно непредсказуем [...] Он может начать действовать где угодно. Если бы мне раньше сказали, что он захочет аннексировать Крым и напасть на Донбасс, я бы ни за что не поверил. Просто потому, что эта война — не в его интересах», - заявил Порошенко.
26 июня Порошенко встречался с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже. Главы двух государств обсудили ситуацию на востоке Украины и «противодействие российской агрессии».
Вооружённый конфликт на востоке Украины начался весной 2014 года после того, как жители Луганской и Донецкой областей отказались признать легитимность государственного переворота в Киеве. Украинские власти для подавления массовых народных выступлений объявили так называемую антитеррористическую операцию (АТО). По данным Организации объединённых наций (ООН), в боях погибли порядка 9,5 тысяч человек. Киев неоднократно обвинял Москву в финансовой и военной поддержке ополченцев самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В Кремле все обвинения отвергают и заявляют, что Россия не является стороной конфликта.
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