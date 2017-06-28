США предупредили Россию о готовящейся химатаке в Сирии

Министр иностранных дел РФ заявил, что Россия будет реагировать достойно и соразмерно в случае реализации угроз со стороны Соединенных штатов в отношении Сирии за якобы ведущуюся подготовку к химическому нападению.

Напомним, 7 апреля Штаты совершили ракетный удар по правительственной базе в сирийской провинции Хомс — в ответ якобы на химатаку сирийской армии.