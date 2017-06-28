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США предупредили Россию о готовящейся химатаке в Сирии

США предупредили Россию о химатаке в Сирии
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Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров подтвердил, что глава Госдепа США Рекс Тиллерсон рассказал ему по телефону о якобы готовящейся официальным Дамаском химической атаки в Сирии.
Министр иностранных дел РФ заявил, что Россия будет реагировать достойно и соразмерно в случае реализации угроз со стороны Соединенных штатов в отношении Сирии за якобы ведущуюся подготовку к химическому нападению.
Напомним, 7 апреля Штаты совершили ракетный удар по правительственной базе в сирийской провинции Хомс — в ответ якобы на химатаку сирийской армии.
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Рекс Тиллерсон Сергей Лавров
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