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США предупредили Россию о готовящейся химатаке в Сирии
Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров подтвердил, что глава Госдепа США Рекс Тиллерсон рассказал ему по телефону о якобы готовящейся официальным Дамаском химической атаки в Сирии.
Министр иностранных дел РФ заявил, что Россия будет реагировать достойно и соразмерно в случае реализации угроз со стороны Соединенных штатов в отношении Сирии за якобы ведущуюся подготовку к химическому нападению.
Напомним, 7 апреля Штаты совершили ракетный удар по правительственной базе в сирийской провинции Хомс — в ответ якобы на химатаку сирийской армии.
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