Канада выделит ОЗХО $1,9 млн на расследование применения химоружия в Сирии

"Этот шаг отражает неизменную поддержку сирийского народа со стороны Канады. Бесстрашная и целенаправленная работа ОЗХО играет главную роль в установлении фактов применения химоружия в Сирии и избавления мира от этого бесчеловечного оружия", - цитирует министра пресс-служба канадского внешнеполитического ведомства.

В МИД Канады также заявили, что помощь со стороны Оттавы позволит ОЗХО продолжить работу по сбору фактов о химических атаках в Сирии, которая в итоге должна привести "к полной ликвидации сирийской программы химического оружия".

В четверг ОЗХО опубликовала доклад, согласно которому утверждается, что 4 апреля в сирийском Хан-Шейхуне был распылен зарин или подобный ему ядовитый газ. В результате его применения погибли почти 100 человек, в том числе множество детей. Теперь этот документ будет передан совместной комиссии ОЗХО и ООН , которая установит виновных в химической атаке.

Инцидент в городе Хан-Шейхун, расположенном в сирийской провинции Идлиб, где было применено, предположительно, химическое оружие, произошел 4 апреля. По данным Минобороны РФ, сирийская авиация разбомбила цеха боевиков, где производились отравляющие вещества. В Вашингтоне при этом обвинили Дамаск в проведении химатаки, после чего в ночь на 7 апреля ВМС США нанесли ракетный ударпо сирийскому военному аэродрому в провинции Хомс.