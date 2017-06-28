Исследование показало «одержимость» американских СМИ темой России

CBS и Телевизионные новости на ведущих каналах в США отводят колоссальное количество эфирного времени на тему расследования «связей с Россией», свидетельствуют данные американского Совета по исследованиям СМИ. В ходе исследования был изучен каждый вечерний информационный блок на каналах ABC NBC с момента назначения спецпрокурора для расследований по России Роберта Мюллера 17 мая и по 20 июня, передает Fox News

В указанный период теме расследования «связей с Россией» было уделено 353 минуты эфирного времени. Для сравнения – 47 минут в теленовостях было отведено на вопросы изменения климата, 29 минут – на борьбу с терроризмом, 17 – на отмену программы ObamaCare и всего 5 минут – на вопросы экономики и рабочих мест.

Тем временем, в разведсообществе США заявили, что считают тему с «российским вмешательством» в американские выборы чрезмерно раздутой.