Киев пригрозил России украинскими гастарбайтерами

Украинские националисты выступили с очередной "гениальной" идеей как противостоять "российской агрессии" На этот раз в Киеве пригрозили мобилизовать на борьбу с Москвой миллионы украинских гастарбайтеров.

"На сегодняшний день слишком много украинцев проживает и хорошо интегрированы в российское общество. Каждый из них рано или поздно проснется патриотом, возьмет оружие и совершит тот подвиг ради своей родины", – заявил советник главы Министерства внутренних дел Украины Илья Кива в эфире канала "112 Украина".

По его словам, таким образом Киев якобы сможет "дестабилизировать обстановку в России". "Придет время, и мы поднимемся и сможем изменить и их строй, и наведем порядок", – поделился своими фантазиями одиозный украинский чиновник.

Стоит отметить, что Кива уже далеко не первый раз отмечается всякого рода бредовыми заявлениями. Так, на одной из прошлогодних пресс-конференций журналисты еле могли разобрать его слова. Дело в том, что чиновник постоянно запинался и с трудом мог выразить собственные мысли.

На мероприятии, посвященном его уходу из наркополиции Украины, он пытался объяснить, почему оставляет ведомство. "Мы сильнее, чем просто гражданские или просто полицейские: мы слишком больше видели и нам слишком намного легче. Я также прошу провести служебное расследование, в отношении высказываний меня как офицера полиции", – сказал он находившимся в недоумении журналистам.

Илья Кива – активный участник Майдана (февральского госпереворота 2014 года), а также устроенной Киевом в Донбассе так называемой антитеррористической операции. Командовал действиями добровольческих батальонов во время боевых действий в районе Дебальцево. Кива – один из создателей скандального сайта "Миротворец", передавал в базу данных проекта личные данные "сепаратистов".