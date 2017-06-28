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NEOpresse: образ «враждебной России» нужен США для оправдания собственных проблем

СМИ объяснили, для чего США нужен образ «враждебной России»
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«Когда речь заходит о России, американские политики впадают в истерику. Нет такой плохой новости, причина которой не была бы найдена в России», — пишет автор материала NEOpresse Эрнст Вольф. Неважно, идёт ли речь о сбитом над Украиной самолёте, манипуляциях на президентских выборах в США или массовом применении допинга на международных соревнованиях, американские политики и СМИ всегда «указывают пальцем на Россию».
Эти постоянные обвинения не новы: сразу же после того, как Германия была побеждена совместно с СССР, США изменили курс в отношении своего союзника и начали многолетнюю холодную войну. Тот, кто положительно высказывался о Советском Союзе, подвергался в «эру Маккарти» преследованиям как «друг коммунистов». Тот, кто не подчинялся диктату государства, как, например, Чарли Чаплин, не мог больше въезжать в США или попадал в тюрьму. После Второй мировой войны США стали сильнейшей державой в экономическом и военном плане. В результате Бреттон-Вудского соглашения 1944 года была принята новая валютная система, которая сделала доллар главной мировой валютой. Диктату доллара не подчинился СССР и страны Восточного блока. Тем самым одна шестая планеты вышла из-под влияния доллара и отказалась от экспорта американских товаров. Для США этого было достаточно, чтобы объявить бывшего союзника врагом. Также после войны американская военная промышленность начала нести убытки и поэтому «стала искать новые возможности для сбыта и стремиться к новым войнам», отмечает Вольф. После развала СССР в 1991 году ситуация изменилась: американский капитал смог беспрепятственно наводнить Восточную Европу — и необходимость в образе врага отпала. Однако со временем новое руководство России взялось защищать свои интересы и перестало «танцевать под дудку Вашингтона». В то же время начался упадок американской экономики из-за переноса рабочих мест за границу и «финансовых пузырей».
Когда некоторые страны попытались избавиться от господства доллара, США жёстко отреагировали: план Саддама Хусейна продавать нефть за евро стал причиной для объявления войны его стране и его смерти на виселице, а намерение Каддафи ввести североафриканский динар привело к опустошению Ливии коалицией во главе с США и его убийству. «Доллар до сих пор остаётся краеугольным камнем глобального господства США. Когда он падёт, экономическое господство США закончится», — подчёркивает автор материала. По этой причине Вашингтон выступает против любой попытки ограничить влияние его валюты. Именно это стало основанием для усиливающейся «антироссийской травли»: в 2014 году Россия не только осмелилась заключить с Китаем крупное соглашение в энергетическом секторе, но и заявила, что в будущем все китайско-российские торговые сделки будут осуществляться в рублях и юанях. Поскольку в настоящее время американская финансовая система испытывает проблемы из-за «финансовых пузырей», в ближайшем будущем не стоит надеяться на ослабление «антироссийской травли», считает Вольф. Наоборот: для оправдания своего вторжения в экономический и финансовый сектор, сокращения социальных выплат и вооружения армии США понадобится «козёл отпущения». «Поэтому неисключено, что вскоре причина падения индекса Доу — Джонса, краха американских «финансовых пузырей» в недвижимости и сокращения производства дешёвой еды для бедных американцев будет найдена не в Вашингтоне, а в Кремле», — резюмирует автор NEOpresse.
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