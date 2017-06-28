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NEOpresse: образ «враждебной России» нужен США для оправдания собственных проблем
«Когда речь заходит о России, американские политики впадают в истерику. Нет такой плохой новости, причина которой не была бы найдена в России», — пишет автор материала NEOpresse Эрнст Вольф. Неважно, идёт ли речь о сбитом над Украиной самолёте, манипуляциях на президентских выборах в США или массовом применении допинга на международных соревнованиях, американские политики и СМИ всегда «указывают пальцем на Россию».
Эти постоянные обвинения не новы: сразу же после того, как Германия была побеждена совместно с СССР, США изменили курс в отношении своего союзника и начали многолетнюю холодную войну. Тот, кто положительно высказывался о Советском Союзе, подвергался в «эру Маккарти» преследованиям как «друг коммунистов». Тот, кто не подчинялся диктату государства, как, например, Чарли Чаплин, не мог больше въезжать в США или попадал в тюрьму. После Второй мировой войны США стали сильнейшей державой в экономическом и военном плане. В результате Бреттон-Вудского соглашения 1944 года была принята новая валютная система, которая сделала доллар главной мировой валютой. Диктату доллара не подчинился СССР и страны Восточного блока. Тем самым одна шестая планеты вышла из-под влияния доллара и отказалась от экспорта американских товаров. Для США этого было достаточно, чтобы объявить бывшего союзника врагом. Также после войны американская военная промышленность начала нести убытки и поэтому «стала искать новые возможности для сбыта и стремиться к новым войнам», отмечает Вольф. После развала СССР в 1991 году ситуация изменилась: американский капитал смог беспрепятственно наводнить Восточную Европу — и необходимость в образе врага отпала. Однако со временем новое руководство России взялось защищать свои интересы и перестало «танцевать под дудку Вашингтона». В то же время начался упадок американской экономики из-за переноса рабочих мест за границу и «финансовых пузырей».
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