«Когда речь заходит о России, американские политики впадают в истерику. Нет такой плохой новости, причина которой не была бы найдена в России», — пишет автор материала NEOpresse Эрнст Вольф. Неважно, идёт ли речь о сбитом над Украиной самолёте, манипуляциях на президентских выборах в США или массовом применении допинга на международных соревнованиях, американские политики и СМИ всегда «указывают пальцем на Россию».

Когда некоторые страны попытались избавиться от господства доллара, США жёстко отреагировали: план Саддама Хусейна продавать нефть за евро стал причиной для объявления войны его стране и его смерти на виселице, а намерение Каддафи ввести североафриканский динар привело к опустошению Ливии коалицией во главе с США и его убийству. «Доллар до сих пор остаётся краеугольным камнем глобального господства США. Когда он падёт, экономическое господство США закончится», — подчёркивает автор материала. По этой причине Вашингтон выступает против любой попытки ограничить влияние его валюты. Именно это стало основанием для усиливающейся «антироссийской травли»: в 2014 году Россия не только осмелилась заключить с Китаем крупное соглашение в энергетическом секторе, но и заявила, что в будущем все китайско-российские торговые сделки будут осуществляться в рублях и юанях. Поскольку в настоящее время американская финансовая система испытывает проблемы из-за «финансовых пузырей», в ближайшем будущем не стоит надеяться на ослабление «антироссийской травли», считает Вольф. Наоборот: для оправдания своего вторжения в экономический и финансовый сектор, сокращения социальных выплат и вооружения армии США понадобится «козёл отпущения». «Поэтому неисключено, что вскоре причина падения индекса Доу — Джонса, краха американских «финансовых пузырей» в недвижимости и сокращения производства дешёвой еды для бедных американцев будет найдена не в Вашингтоне, а в Кремле», — резюмирует автор NEOpresse.