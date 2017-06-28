Связь Трампа с Кремлем оказалась фальшивкой

В документах, представленных в министерство юстиции США, один из ведущих американских политических консультантов, специалист по проведению предвыборных кампаний и лоббист Пол Манафорт сообщил о том, что его консалтинговая фирма получила в период с 2012 до 2014 года более $17 млн от украинской Партии регионов за консультативные услуги.



Согласно Акту о регистрации иностранных агентов (FARA), граждане и юридические лица США обязаны регистрироваться иностранными агентами, если работают в интересах зарубежных правительств. Отказ от регистрации может преследоваться в уголовном порядке.





Из заполненной формы, которую подал в минюст Манафорт, следует, что в 2012-2013 годах его фирма составляла предвыборную программу для Партии регионов, реализовывала стратегию избирательной кампании, разрабатывала партийную платформу и проводила международное наблюдение за выборами.



Манафорт — второй экс-советник Трампа, получающий статус иностранного агента. До него в марте бывший советник президента по национальной безопасности Майкл Флинн зарегистрировал в реестре иностранных агентов свой консалтинговый бизнес, поскольку ранее работал в интересах Турции.

В конце августа 2016 года в самый разгар президентской кампании в США сообщения в прессе о потенциально незаконных многомиллионных выплатах Манафорту от Партии регионов привели к его отставке с поста главы предвыборной кампании Дональда Трампа.



15 августа директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник подтвердил, что фамилия Манафорта действительно фигурирует в «черной отчетности» Партии регионов. В этих документах за период с 2007 по 2012 год неоднократно упоминается фамилия Манафорта с денежными суммами напротив. Всего — как раз те самые $17 млн.





Тем не менее, 26 июня руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что подписи Манафорта не было ни на одной из страниц «амбарной книги» (бухгалтерской отчетности партии).

«Мы никаких доказательств причастности Манафорта не нашли. Я только констатирую факты. Относительно Манафорта доказательств нет», — сказал Холодницкий в понедельник.



Последние полгода скандал, связанный с деятельностью Манафорта, обрастал все новыми подробностями и в конце концов завершился обвинениями американского специалиста в незаконном лоббировании российских интересов.





В конце марта агентство Associated Press сообщило, что американский специалист получал деньги от Олега Дерипаски , чтобы продвигать интересы России в США. Манафорт подтвердил AP, что он работал на Дерипаску, но не более того. Вся его деятельность заключалась в предоставлении консультативных услуг в сфере, связанной с инвестициями россиянина. К улучшению имиджа России это отношения не имело.



Сначала адвокаты российского миллиардера потребовали от AP публично опровергнуть сведения, содержащиеся в статье, «признав, что у него (агентства) нет никаких доказательств для утверждения, будто у Дерипаски и Манафорта были договорные отношения с целью проталкивания интересов российского правительства или Путина». Затем, когда AP ответило отказом, Дерипаска подал на агентство в суд. Ответчик в лице АР получил извещение о нем 18 мая, а в конце того же месяца агентство испросило разрешения ответить на иск 10 июля.



«Газета.Ru» пообщалась с бывшим коллегой Манафорта в Киеве. Собеседник, кроме прочего, настаивает, что основной целью, с которой нанимался американский специалист, была защита бизнес-интересов Дерипаски на фоне происходящих тогда событий на территории стран СНГ.

«Вы помните 2004 год — это Оранжевая революция в Украине. Все понимают, что раскачали ситуацию искусственно и все это негативно влияет на бизнес. И Дерипаска, у которого есть интересы в куче стран СНГ, в Казахстане, Таджикистане, Узбекистане и так далее, хотел создать систему, которая будет гасить неконтролируемые колебания», — объясняет собеседник «Газеты.Ru». Он также добавляет, что Дерипаска в итоге не стал финансировать эти проекты.



«Почему западная пресса не пишет совершенно очевидную вещь? То, что Манафорт на самом деле много сделал для того, чтобы оттащить Украину из российской орбиты, — описывает ситуацию источник «Газеты.Ru». — Выборы 2005-2006 года, Партия регионов хотела проводить кампанию точно также, как она проводила ее ранее: покупка голосов, запугивание, чисто такая советская кампания. Манафорт показал им, что выборы можно выигрывать по-другому, демократическим путем и за счет толковых кампаний».



Принимавший непосредственное участие в работе Манафорта на Украине источник утверждает, что сначала ему было тяжело добиться понимания в Киеве, но после неудачи 2007 года он смог объяснить клиенту, что хотя он и не добрал голосов, работа демократических механизмов важней, чем тактическая победа. В результате Янукович послушался, ушел в оппозицию и в следующем избирательном цикле добился победы.



«Я помню, как Манафорт был категорически против преследования Тимошенко. Но в итоге проиграл. Я помню эти скандалы. Януковичу не надо было ее преследовать, — рассказывает о ключевом внутриполитическом эпизоде президентства Януковича собеседник «Газеты.Ru». — Даже понимая, что она не чиста — они все там не чисты, нет такого человека в украинской политике, который бы не нарушал там где-то в прошлой жизни чего-то».



Вторым камнем преткновения в консультировании правительства Януковича стал вопрос евроинтеграции. Автором этой концепции был Манафорт, за что «многие русские очень его не любят, потому что считают, что он стал виновником Майдана».



В этой связи попытка нащупать связь между Трампом и Кремлем через Манафорта выглядит, по мнению собеседника, абсурдно.



Источник рассказал, что на тот момент с Украиной работали две фирмы, зарегистрированные в качестве лоббистов. Одна называлась Podesta group, вторая — Mercury. Они организовывали встречи и даже напрямую контактировали с американскими официальными лицами. Руководил ими «Европейский центр современной Украины» и его руководитель Инна Кирш.



«Но Манафорт сам лично с этими лоббистами не встречался. Люди вроде него — они как кометы. Их притягивают большие объекты, и они начинают вращаться в их орбитах. Манафорт готов был работать с массивными структурами вроде Партии регионов и добиваться успеха», – резюмирует собеседник «Газеты.Ru».