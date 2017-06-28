Российское военное судно испугало американский корабль

Российское военное судно обвинили в том, что оно испугало американский грузовой корабль, перевозивший оборудование для ежегодных военных учений НАТО Sabre Strike 2017 в Балтийском регионе.

По данным портала Defense News , неназванное российское судно в сопровождении вертолетов сблизилось с кораблем M/V Green Ridge. Капитан Green Ridge сообщил, что его судного сблизилось с российским судном недалеко от территориальных вод России при движении к литовскому порту Клайпеде для якорной стоянке.

Капитан охарактеризовал преследование угрожающее , - цитирует издание доклад ВМС США. Издание отдельно подчеркивает, что в докладе не уточняется, о каком именно российском судне и вертолетах идет речь, при этом из доклада не ясно, что в чем именно заключалась угроза американскому кораблю . Также отдельно отмечается, что инцидент произошел еще в мае, однако о нем стало известно лишь сейчас.