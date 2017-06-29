Украине выпишут штраф за то, что Россия не смогла принять участие в "Евровидении", сообщает Super со ссылкой на источник в европейском вещательном союзе.

Такое решение приняла референтная группа, которая изучала конфликт между Россией и Украиной, возникший из-за конкурса.

Источник добавил, что к России никакие санкции применены не будут.