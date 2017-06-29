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Украину оштрафуют за отсутствие России на "Евровидении"
Фото: Глеб Гаранич / Reuters
Украине выпишут штраф за то, что Россия не смогла принять участие в "Евровидении", сообщает Super со ссылкой на источник в европейском вещательном союзе.
Такое решение приняла референтная группа, которая изучала конфликт между Россией и Украиной, возникший из-за конкурса.
Источник добавил, что к России никакие санкции применены не будут.
Россия в нынешнем году не участвовала в конкурсе из-за политического решения властей Киева. Певице Юлии Самойловой закрыли въезд на Украину из-за ее выступления в Крыму. Киев не скрывает территориальных претензий на российский полуостров и считает, что все поездки в Крым должны быть согласованы с ним.
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