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Рядом с президентским дворцом Венесуэлы концентрируется бронетехника
В районе президентского дворца Мирафлорес в Каракасе концентрируется бронетехника, сообщает издание Nacional.
Отмечается, что военная техника, включая танки, выехала из самого дворца и распределилась по периметру здания. Среди нее выделяются бронетранспортеры "Дракон-300".
Ранее сообщалось, что полицейский вертолет совершил атаку на здание верховного суда Венесуэлы.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал данную атаку террористической и добавил, что ее организаторы будут пойманы.
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