Рядом с президентским дворцом Венесуэлы концентрируется бронетехника

В районе президентского дворца Мирафлорес в Каракасе концентрируется бронетехника, сообщает издание Nacional.

Отмечается, что военная техника, включая танки, выехала из самого дворца и распределилась по периметру здания. Среди нее выделяются бронетранспортеры "Дракон-300".

Ранее сообщалось, что полицейский вертолет совершил атаку на здание верховного суда Венесуэлы.