Украинские диверсанты убили двоих ополченцев ЛНР

Украинские военнослужащие убили двоих ополченцев на территории самопровозглашённой Луганской народной республики. Об этом сообщает ЛуганскИнформЦентр со ссылкой на представителя министерства обороны ЛНР Андрея Марочко.

«24 июня украинской диверсионной группой ССО (Сил специальных операций Украины – прим. Рамблер), проникшей на территорию Луганской народной республики, на Бахмутской трассе (район населенного пункта Бахмутовка – прим. Рамблер) было совершено нападение на группу военнослужащих подразделения тыла, осуществлявших доставку личному составу продовольствия. В результате нападения двое военнослужащих были зверски убиты», - заявил Марочко.

Марочко добавил, что ополченцы перед смертью подверглись пыткам, на их теле были обнаружены десятки ножевых ранений. Диверсанты захватили в плен еще четверых бойцов Народной милиции. По словам представителя ведомства, стороны договорились об обмене пленными, однако в последний момент Киев отказался от сделки.

Вооружённый конфликт на востоке Украины начался весной 2014 года после того, как жители Луганской и Донецкой областей отказались признать легитимность государственного переворота в Киеве. Украинские власти для подавления массовых народных выступлений объявили так называемую антитеррористическую операцию (АТО). По данным Организации объединённых наций (ООН), в боях погибли порядка 9,5 тысяч человек.