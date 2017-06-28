ДНР намерена экспортировать уголь в Турцию и Европу

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что ДНР планирует осуществлять поставки угля в Турцию и страны Европы, передает РИА "Новости"

"Проблемы с профицитом угля есть. Первое — это связано с экономической блокадой, которую ввел Киев. До этого мы продавали Украине уголь. Вторая проблема — введение внешнего управления на предприятиях Рината Ахметова (украинского бизнесмена. — "Газета.Ru" ). Когда они работали тут, коксующиеся угли, которые мы добываем тут, — 100 тысяч тонн — они забирали все", — сказал он.

Захарченко уточнил, что власти республики нашли новые контракты и подписали контракты "со многими странами Европы, и не только с Европой, а и с Турцией, поэтому продажи угля других марок тоже пойдут".