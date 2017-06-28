Далее:
Главное сейчас
Газета.Ru

ДНР намерена экспортировать уголь в Турцию и Европу

Донецкий уголь пробивает дорогу в Европу
Фото:
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что ДНР планирует осуществлять поставки угля в Турцию и страны Европы, передает РИА "Новости".
"Проблемы с профицитом угля есть. Первое — это связано с экономической блокадой, которую ввел Киев. До этого мы продавали Украине уголь. Вторая проблема — введение внешнего управления на предприятиях Рината Ахметова (украинского бизнесмена. — "Газета.Ru"). Когда они работали тут, коксующиеся угли, которые мы добываем тут, — 100 тысяч тонн — они забирали все", — сказал он.
Захарченко уточнил, что власти республики нашли новые контракты и подписали контракты "со многими странами Европы, и не только с Европой, а и с Турцией, поэтому продажи угля других марок тоже пойдут".
Ранее пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган сообщила о начале расследования в отношении украинского олигарха Сергея Курченко после информации о том, что он торговал углем из территорий самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Еще 11 источников
Бизнес В мире Главное Турция Еще 1 тег
РИА Новости Газета.Ru
Ринат Ахметов Александр Захарченко Сергей Курченко Лариса Сарган
Оставить комментарий

Газета.Ru: последние новости